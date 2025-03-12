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        Haberler Gündem CHP’li Ali Haydar Fırat’tan Devlet Bahçeli’ye ve “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek açıklaması

        CHP’li Ali Haydar Fırat’tan Devlet Bahçeli’ye ve “Terörsüz Türkiye” sürecine destek açıklaması

        CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, "Sayın Bahçeli'nin başlattığı bu tarihi sürecin sorunsuz bir biçimde nihayete erdirilmesi partiler ve siyaset üstüdür. Bunun kazananı milletimizin her bir ferdi olacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:31
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        Bahçeli ve "Terörsüz Türkiye"ye destek
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        CHP Parti Meclisi Üyesi ve yazar Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklamasında bulundu. Sürecin partiler ve siyaset üstü olduğunu vurgulayan Fırat, herkesi sürece destek vermeye çağırdı. Fırat'ın paylaşımı şöyle:

        "Ülkemiz, tarihimizin en önemli sürecini yaşıyor. Bu süreçte başından beri aynı içtenlik ve tutarlılıkla her platformda şunları dile getirdim:

        - Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çıkış tarihidir, mutlaka sahiplenmeli ve desteklenmelidir. Bu önemli çağrıya sessiz kalınamaz, uzaktan izlenemez. Her platformda bunu kararlılıkla destekledim ve buna devam edeceğim.

        REKLAM

        - Her bir yurttaşımıza Türkiye’mizin terörden kurtulması için çok büyük bir yurtseverlik görevi düşmektedir. Bu sürecin başarısı milletimizin birliği, devletimizin tekliği için yaşamsaldır.

        - Terör sorunu çözüldükten sonra ülkemizde çözülmeyecek sorun kalmayacaktır.

        - Cumhuriyetimizin kutsal üçlemesi; devletin tekliği, ulusun birliği ve yurdun bölünmez bütünlüğüdür.

        - Yanıbaşımızdaki ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korumak için içeride en geniş birlikteliği sağlamak zorundayız.

        - Öncelikli ve ivedi olan terör örgütünün koşulsuz şartsız silah bırakmasıdır. Bu konuda herkes sesini yükseltmeli ve net bir duruş sergilemelidir.

        - Dünya jeopolitiğinde yaşanan kırılmalar bizi çok daha dikkatli ve güçlü olmaya zorlamaktadır. Devletimizin ve milletimizin bu cesareti, demokratik birikimi, yönetsel aklı ve olaylara yön verme kapasitesi mevcuttur.

        - Bu çerçevede, Sayın Bahçeli’nin başlattığı bu tarihi sürecin sorunsuz bir biçimde nihayete erdirilmesi partiler ve siyaset üstüdür. Bunun kazananı milletimizin her bir ferdi olacaktır.Ülkemiz, tarihimizin en önemli sürecini yaşıyor. Bu süreçte başından beri aynı içtenlik ve tutarlılıkla her platformda şunları dile getirdim:

        REKLAM

        - Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çıkış tarihidir, mutlaka sahiplenmeli ve desteklenmelidir. Bu önemli çağrıya sessiz kalınamaz, uzaktan izlenemez. Her platformda bunu kararlılıkla destekledim ve buna devam edeceğim.

        - Her bir yurttaşımıza Türkiye’mizin terörden kurtulması için çok büyük bir yurtseverlik görevi düşmektedir. Bu sürecin başarısı milletimizin birliği, devletimizin tekliği için yaşamsaldır.

        - Terör sorunu çözüldükten sonra ülkemizde çözülmeyecek sorun kalmayacaktır.

        - Cumhuriyetimizin kutsal üçlemesi; devletin tekliği, ulusun birliği ve yurdun bölünmez bütünlüğüdür.

        - Yanıbaşımızdaki ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korumak için içeride en geniş birlikteliği sağlamak zorundayız.

        - Öncelikli ve ivedi olan terör örgütünün koşulsuz şartsız silah bırakmasıdır. Bu konuda herkes sesini yükseltmeli ve net bir duruş sergilemelidir.

        - Dünya jeopolitiğinde yaşanan kırılmalar bizi çok daha dikkatli ve güçlü olmaya zorlamaktadır. Devletimizin ve milletimizin bu cesareti, demokratik birikimi, yönetsel aklı ve olaylara yön verme kapasitesi mevcuttur.

        - Bu çerçevede, Sayın Bahçeli’nin başlattığı bu tarihi sürecin sorunsuz bir biçimde nihayete erdirilmesi partiler ve siyaset üstüdür. Bunun kazananı milletimizin her bir ferdi olacaktır."

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