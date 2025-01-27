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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP’den Cumhurbaşkanı adaylığı formülü: Özgür Özel ön seçime işaret edecek! | Son dakika haberleri

        CHP’den Cumhurbaşkanı adaylığı formülü: Özgür Özel ön seçime işaret edecek!

        CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde ön seçim formülü gündemde. CHP lideri Özgür Özel'in salı günü grup toplantısında aday belirleme yöntemi olarak ön seçime işaret etmesi bekleniyor. Üyelere isim sunulup sunulmayacağı ve oylamanın nasıl yapılacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

        Giriş: 27.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:26
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        CHP'den Cumhurbaşkanı adaylığı formülü: Ön seçim!
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Cumhurbaşkanı adayı. Partide Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin asıl hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu görüşü öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde partisinin yol haritasını açıklayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı adayı belirleme yönteminin de paylaşılması beklenen o açıklama Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın dolayısıyla ertelendi.

        SALI GÜNÜ ÖN SEÇİME İŞARET EDECEK

        Konu parti içinde de sıkça konuşuldu, son olarak yol haritasının ve aday belirleme yöntemi konusunun MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel'in aday belirleme yöntemi için Salı günü grup toplantısında ön seçime işaret etmesi bekleniyor. Ön seçim kararı alınması halinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaklaşık bir buçuk milyon CHP üyesine sorulacak.

        ÜYELERE İSİM SUNULACAK MI?

        Anacak teknik konular henüz netleşmedi, üyelere isim sunulacak mı? Yoksa doğrudan "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu mu yöneltilecek bu ilerleyen tarihlerde netleşecek. Sandık kurmanın yanı sıra dijital ortamda oylama da seçenekler arasında. İsmin üyelerce belirlenmesi halinde, Siyasi Partiler Yasası’na göre ismin seçim takvimi açıklandığında yine milletvekili grubu tarafından resmen aday olarak belirlenmesi gerekiyor.

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