CHP yerel yönetimler politika belgesini hazırladı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki çalışma grubu yaklaşık bir yıllık çalışmasını tamamladı. Yerel Yönetimler Politika Belgesi hazırlandı.

52 sayfalık belge yerel yönetimlerin; güçlendirilmesi, demokratikleştirilmesi ve şehirlerin sürdürülebilir kılınması başlıklarından oluşuyor. O belgenin ayrıntılarını Habertürk'e anlatan Seyit Torun, "Öncelikle belediyelerimizi yerel yönetimlerimizi güçlendirmemiz lazım. Merkezi yönetim yerel yönetimlerin üstünde baskı kurmayacak sadece denetim yapacak" dedi.

"BELEDİYELERE VERGİLERİN BELİRLİ ORANLARINI TOPLAMA YETKİSİ VERİLECEK"

Politika belgesindeki en önemli başlıklardan bir tanesi belediyelerin gelirleri ve bütçesi için ayrıldı. Belediye gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirten Torun, "Belediyeler güçlendikçe hizmetler artacak ve ucuzlayacak. Belediyelerin gelirleri sabit nüfusa göre değil, kentin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Yerel yönetimlere, hizmet verdiği ulaşım, iletişim gibi bazı alanlarda vergilerin belirli oranlarını toplama yetkileri verilecek, bağış toplama yetkileri genişletilecek. İsrafın önüne geçilecek, tasarruf ön plana alınacak" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞINA 20 BİN KİŞİ HEDEFİ

CHP Yerel Yönetimler Politika Belgesi'ne göre belediye sayılarının arttırılması da öngörülüyor. Büyükşehir yasası ile kapatılan belde belediyeler yeniden açılması gerektiğini belirten Torun, "Gelişmiş demokrasilerde belediye başına 7 bin kişi düşerken Türkiye’de 60 bin kişi düşüyor. Hedefimiz belediye başına düşen kişi sayısını 20 binin altına çekmek. Halk, yaşadığı kentlerle ilgili kararların bir parçası olacak" dedi.

BELGE KANUN YEREL YÖNETİMLER REFORMU KANUN TEKLİFİNE DE IŞIK TUTACAK

Bu Belge, CHP’nin Yerel Yönetimler Reformu Kanun Teklifi’ne de ışık tutacak. Parti Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından bir çalışma heyeti kurarak Yerel Yönetimler Reformu Kanun Teklifi’ni hazırlamaya başlanacak.