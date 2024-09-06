CHP tüzük kurultayında gerginlik yaşandı
CHP tüzük kurultayında Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir bu sözlere tepki gösterdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tüzük değişikliğinin ele alınacağı “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başladı.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan Tüzük Kurultayı'nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına seçim öncesindeki çalışmalarını anlatarak başladı. Gölge Kabine kurduklarını dile getiren Özel, "Parti yönetiminde ve sonrasında yerel yönetim adaylıklarında kadınların ve gençlerin önünde duran kapının kilidini açtık." dedi.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
CHP tüzük kurultayında Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi
Demir'in çıkışmasının ardından salonda küçük bir gerginlik yaşandı
Tartışma, parti içi muhalefetin itiraz ettiği aday belirleme yöntemlerini içeren 52. maddenin görüşmeleri sürerken gerçekleşti