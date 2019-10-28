CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski Ankara Milletvekili ve Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın, 22 Mart 2020 tarihine kadar görev yapacak.

İSYÖN- İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.´nin 8 Kasım 2019 tarihli son yönetim kurulu kararı, 25 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayınlanarak resmileşti.

ÖNCEKİ BAŞKAN 40 GÜN ÖNCE ATANMIŞTI

Söz konusu yönetim kurulu kararında, 27 Ağustos 2019 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Mahir Polat'ın görevinin sona erdiği, yerine Gökhan Günaydın getirildiği belirtildi. Eski yönetim kurulu kararında Polat´ın, 22 Mart 2020 tarihine kadar yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği belirtilmişti. Kararın üzerinden 2 ay bile geçmeden Polat´ın görevden alınması dikkat çekti.

Gökhan Günaydın ile ilgili olarak yönetim kurulu kararında şöyle denildi:

"Ankara /Gölbaşı adresinde ikamet eden, Gökhan Günaydın, 22.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı/1.Derece imza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mustafa Bolat, Sabri Çakıroğlu)´den herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidir."

İSYÖN- İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME A.Ş. 1993'TE KURULDU

İSYÖN, 1993 yılında İstanbul Özel İdaresi´ne bağlı olarak ÖZİDAŞ İnşaat, Restorasyon, Madencilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla kuruldu. 2014 tarihinde Özel İdarelerin kaldırılmasıyla şirket de İBB´ye devredildi. Şirketin adı 2016´da İSYÖN olarak değiştirildi. İSYÖN, Avrupa´nın en büyük Su Ürünleri tesisi olarak kabul edilen Gürpınar Su Ürünleri Hali´nin işletmeciliğini yapıyor.

İSYÖN ayrıca cankurtaran hizmetleri, buz satışı, soğuk muhafaza hizmeti, kurban satış yeri ve hizmetleri, strafor ve streç film satışı yapmakta.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 1964'te Amasya'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Günaydın, 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Günaydın´ın çok sayıda makalesi ve kitabı bulunuyor. Günaydın, 24. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Günaydın, CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yaptı.