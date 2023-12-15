CHP milletvekili Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu

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Habertürk Ankara büronun haberine göre gögüs ağrıları şikayetiyle muayene olan CHP Milletvekili Bülent Tezcan için önce anjiyo denildi ardından Bypass ameliyatına karar verildi. Ankara Güven Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Tezcan'ın durumu iyi olduğu öğrenildi. Tezcan tedbir amaçlı 2 gün yoğun bakımda tutulacak.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir