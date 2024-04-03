CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'da seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi
Giriş: 03.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:39
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.
SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK
AA'da yer alan habere göre CHP parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.20'de başladı. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi.
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