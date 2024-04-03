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        Haberler Dünya Meksika'da belediye başkan adayı Gaytan suikast sonucu öldürüldü

        Meksika'da belediye başkan adayı Gaytan suikast sonucu öldürüldü

        2023-2024 seçim döneminde 24 siyasetçinin öldürüldüğü Meksika'da Celaya kentinde belediye başkan adayı olan Gisela Gaytan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:38
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        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
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        Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde belediye başkan adayı olan Gisela Gaytan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

        Yerel medyadaki haberlere göre, Celaya kentinin belediye başkan adayı Gaytan, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı.

        Gisela Gaytan
        Gisela Gaytan

        Saldırıda, Gisela Gaytan hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        Yetkililer, iktidar partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) adayı olan Gaytan'ın ölümünü suikast olarak nitelendirdi.

        Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, Gaytan'a yapılan saldırıyı kınadı.

        Obrador, söz konusu saldırıların çok üzücü olduğunu, bu siyasetçilerin demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini söyledi.

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        2023-2024 SEÇİM DÖNEMİNDE 22 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Gaytan'ın ölümü, 2 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde Meksika'da siyasetçilere yönelik artan şiddet eylemlerini tekrar gündeme getirdi.

        Her seçim döneminde siyasetçilere yönelik şiddette artışın gözlemlendiği Meksika'da 2023-2024 seçim döneminde bugüne kadar 22 siyasetçi öldürüldü.

        2024'ün ilk çeyreğinde 401 cinayetin işlendiği Guanajuato, Meksika'da şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyalet oldu.

        Ülkedeki çeteler, seçim dönemlerinde adayları tehdit ediyor ve siyasetçileri kendileriyle işbirliği yapmaya zorlamak için şiddeti araç olarak kullanıyor.

        Meksika'da 100 milyondan fazla seçmen, 2 Haziran'daki seçimde, ülkenin yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

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        #meksika
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