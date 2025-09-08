Özel ile Tekin bugün karşılaşabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin İstanbul İl örgütüne atanan Gürsel Tekin'in bugün karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.

ÖĞLE ÖNCESİNDE HAREKETLİ SAATLER

REKLAM advertisement1

Mahir Kılıç'ın haberine göre bugün öğlen saatlerinde Özgür Özel İstanbul’daki eski il binasına gidecek. Gürsel Tekin'in ise CHP'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle bu sabah saat 10.00’da Taksim'de düzenlenecek tören eşliğinde Atatürk anıtına çelenk koymanın ardından saat 11.00-12.00 civarında eski CHP İl binasına dönmesi bekleniyor.

İKİ İSMİN KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK

CHP Genel merkezinden edinilen bilgilere göre iki ismin zorunlu olarak karşılaşmaları halinde CHP lideri Özgür Özel'in, Tekin'le muhatap olmayacağı belirtiliyor. Buna karşılık Gürsel Tekin'in ise “Kendisi bizim genel başkanımız arzu ederse çay içeriz. Ayrıca il binamız çok büyük, isterse iki katı kendisinin çalışması için tahsis edebiliriz” diye konuşmuştu. Bu ikilinin karşılaştıkları halde ortaya nasıl bir tablo çıkacağı siyasi çevrelerde merak konusu oldu...