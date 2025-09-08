Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel ile Tekin bugün karşılaşabilir | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel ile Gürsel Tekin'in bugün eski il binasında karşılaşabilecekleri belirtildi

        Uzun süredir karşılıklı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gürsel Tekin, bugün öğlen saatlerinde eski il binasında olacaklar. Özel ile Tekin'in karşılaştığı takdirde ortaya çıkacak tablo merak konusu oldu. Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 08.09.2025 - 22:26 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel ile Tekin bugün karşılaşabilir
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin İstanbul İl örgütüne atanan Gürsel Tekin'in bugün karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.

        ÖĞLE ÖNCESİNDE HAREKETLİ SAATLER

        Mahir Kılıç'ın haberine göre bugün öğlen saatlerinde Özgür Özel İstanbul’daki eski il binasına gidecek. Gürsel Tekin'in ise CHP'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle bu sabah saat 10.00’da Taksim'de düzenlenecek tören eşliğinde Atatürk anıtına çelenk koymanın ardından saat 11.00-12.00 civarında eski CHP İl binasına dönmesi bekleniyor.

        İKİ İSMİN KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK

        CHP Genel merkezinden edinilen bilgilere göre iki ismin zorunlu olarak karşılaşmaları halinde CHP lideri Özgür Özel'in, Tekin'le muhatap olmayacağı belirtiliyor. Buna karşılık Gürsel Tekin'in ise “Kendisi bizim genel başkanımız arzu ederse çay içeriz. Ayrıca il binamız çok büyük, isterse iki katı kendisinin çalışması için tahsis edebiliriz” diye konuşmuştu. Bu ikilinin karşılaştıkları halde ortaya nasıl bir tablo çıkacağı siyasi çevrelerde merak konusu oldu...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #gürsel tekin
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa