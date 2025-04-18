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        Haberler Magazin CHP Lideri Özgür Özel'den, Tarkan'a taziye telefonu - Magazin haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel'den, Tarkan'a taziye telefonu

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan'ı telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 08:43 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:43
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        Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da vefat etti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tevetoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan'ı telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla baş sağlığı dileklerini iletti.

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