Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.

REKLAM advertisement1 Tarkan, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde; "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin… Anneler gününüz kutlu olsun" mesajını yayımlamış ve annesiyle fotoğrafını paylaşmıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul etti.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedildi. REKLAM Cenazeye, Zerrin Özer de katıldı.

Müzisyen Behzat Gerçeker ve Davut Güloğlu da cenazeye katılan isimlerden.

Tarkan, gazetecilerin musalla taşının olduğu alana girmesine izin vermedi. Tarkan, camiden mezarlığa cenaze arabasıyla gitti.