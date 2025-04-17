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        Haberler Magazin Tarkan'ın anne acısı! Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna uğurlandı- Magazin haberleri

        Tarkan'ın anne acısı

        Tarkan'ın dün hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:14
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        Tarkan'ın anne acısı
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        Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.

        Tarkan, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde; "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin… Anneler gününüz kutlu olsun" mesajını yayımlamış ve annesiyle fotoğrafını paylaşmıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

        Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul etti.

        Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedildi.

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        Cenazeye, Zerrin Özer de katıldı.

        Müzisyen Behzat Gerçeker ve Davut Güloğlu da cenazeye katılan isimlerden.

        Tarkan, gazetecilerin musalla taşının olduğu alana girmesine izin vermedi.

        Tarkan, camiden mezarlığa cenaze arabasıyla gitti.

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