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        Haberler Magazin Tarkan’ı acı gününde dostlarından destek - Magazin haberleri

        Tarkan’ı acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı

        Annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden Tarkan'ı, cenazeden sonra arkadaşları, taziyelerin kabul edildiği MAREV'de yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:40
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        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
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        Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatıyla derin bir acı yaşadı. Bir süredir bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geçtiğimiz haftalarda yaşadığı Antalya'dan İstanbul'a gelen Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Acı haberi alır almaz Almanya'dan İstanbul'a gelen Tarkan; annesine, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazıyla veda etti. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul etti.

        Sanat camiasından pek çok isim, Tarkan'a destek olmak için taziye ziyaretinde bulundu.

        Bu zor gününde Tarkan'ı yalnız bırakmayan dostları arasında Cem Yılmaz, Sibel Can ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de vardı.

        Tarkan, taziyeleri; Ataşehir'deki MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) binasında kabul etti.

        Tarkan'ın anne acısı
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        #tarkan
        #Neşe Tevetoğlu
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