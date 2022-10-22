Kılıçdaroğlu: Sivas'ı çantada keklik görüyorlar

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının bütün engellemelere rağmen, tarih yazdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Sivas'ta bir düğün salonunda düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun göbeğinde tarihinin acılarına, sevinçlerine bir anlamda ortak olan bir kentte bulunduklarını belirtti.

Sivas'ın 8 bin yıllık tarihinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "8 bin yıllık kadim bir kentte toplantı yapmak güzel bir şey. İnsanları güzel, sağlıklı, tutarlı, diyalog kurabiliyor ve konuşabiliyorsunuz. Sakin bir kent, aynı zamanda acılar ve sevinçler yaşamış. Dolayısıyla böyle bir kentte hep birlikte hem Türkiye'nin sorunlarını çözmek, sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerimizi aktarmak ve aynı zamanda sizleri dinlemek için de güzel bir ortam." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Sivas'ın Gök Medresesi, Çifte Minareli Medresesi, Şifaiye Medresesi, Ulu Cami ve Buruciye Medresesi gibi tarihi eserlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Olağanüstü, internete girip 'Acaba Sivas'ın tarihi nedir' diye yazdığınızda bir ansiklopedi kadar bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Elbette ki Sivas'ın aşıkları da Aşık Veysel, onu da rahmetle analım, Anadolu'nun kültürünü sadece Anadolu'ya değil tüm dünyaya tanıtan bir geleneği de yine Sivas'ta görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Milli Kurtuluş Savaşı'nın önemli merkezleri arasında yer aldığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Haziran 1919’da şehre geldiğinde Nutuk’taki ifadelerini okuyan Kılıçdaroğlu, Sivas'ın milli kurtuluş hareketinin temel felsefesinin belirlendiği kent olduğunu söyledi.

"SANDIĞA GİDERKEN EVLATLARINIZI DÜŞÜNÜN"

Kılıçdaroğlu, böylesine güzel bir kentte toplantı yapmanın kendileri için son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nin CHP'nin ilk kongresi olduğunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı birden fazla konuşmada ifade etmiştir. Bu kadar güzel, bu kadar değerli kadim kentin içinde bulunduğu tablo nedir? 21. yüzyıldayız, Milli Kurtuluş Savaşı'na tanıklık yapmış, ilkelerini belirlemiş olan bir kent, bugün hani pozisyondadır? Türkiye nasıl büyük sorunlar yaşıyorsa o sorunların bir kat fazlasını Sivas ve Sivaslılar yaşıyor, acıdır ama gerçektir. Sivas'ta oyumuzun düşük olduğunu biliyorum, bir milletvekili çıkardığımızı da biliyorum. İki belediye başkanımız vardı, İmranlı belediye başkanımızı Allah rahmet eylesin elim bir trafik kazasında kaybettik ve bir belediye başkanımız var. Sivaslı kardeşlerimin düşünmesini isterim, bugün içinde bulunduğunuz olumsuz koşullar sizin kaderiniz mi acaba? Oy verdiniz, destek verdiniz. O zaman şu soruya her Sivaslı kardeşimizin cevap vermesi lazım, 'Ey iktidar, sana oy verdik, çok sayıda milletvekili verdik. Bu Sivaslı neden Sivas'ta kalmak istemiyor, neden büyük kentlerin varoşlarına gidip tutunmaya çalışıyor?' En çok köye sahip olan tek il Sivas ama bu Sivas ne hikmetse büyükşehir belediyesi olamıyor çünkü nüfusunu tutamıyor. O zaman buradan bütün Sivaslılara seslenmek benim boynumun borcudur. Sevgili Sivaslılar, oy verdiniz eyvallah başımın üstüne, niye oy verdiniz diye eleştirmiyorum ama sandığa giderken düşünün, evlatlarınızı düşünün, Türkiye'yi düşünün, köylerinizi düşünün. Bir insan doğduğu, yaşadığı kentte mutlu olmak ister, doğduğu kentte mutlu olamayıp da iş bulamayıp da büyük kentlerin varoşlarına eğer sizi itiyorsa bir sorun var demektir, bir derdimiz var demektir. Bu sitemimi dile getirmek zorundayım, çünkü bu çözülemez bir sorun değildir."

Anadolu'nun içerisinin boşaldığını ısrarla dile getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, fabrikaların kapandığını, çiftçilerin üretemez halde olduğunu, köylünün toprağına, arazisine, hayvanına küstüğünü aktardı.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin ve beslediği hayvanının aç olduğunu söyleyerek, "Böyle bir ortam varken her birimizin oturup düşünmesi lazım. Sıradan vatandaşın, belediye başkanının, muhtarın, kanaat önderlerinin, ticaret odası, esnaf odası başkanlarının da düşünmesi lazım, esnaf kardeşlerimin de düşünmesi lazım." dedi.

"YENİ BİR ANLAYIŞIN EGEMEN OLMASI LAZIM"

Daha huzurlu bir Türkiye'de yaşanılması için yeni bir anlayışın egemen olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siyaset zenginleşme aracı değildir. Sivaslı kardeşim sana söylüyorum, Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlarım sizlere söylüyorum, siyaset zenginleşme aracı değildir. Halkın oylarıyla milletvekili olan, bakan olan, başbakan veya cumhurbaşkanı olan kim olursa olsun, halkın oylarıyla bir makama gelmişse halka hizmet etmek için gelir, zenginleşmek için oraya gelmez. Bu anlayışı değiştirmek zorundayız. Bir yüzyılı devirdik, ikinci yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılın bize bıraktığı miras nedir? Komşularımıza bakalım, hepsiyle kavgalıyız. Yeni bir anlayış yeni bir ufuk, ahlakı temelde yükselen bir anlayışı kastediyorum. Erdemden, irfandan, bilgiden, birikimden bahsediyorum. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülkenin büyüme şansı yoktur, teknolojinin gelişmediği bir ülkede siz dünyayla rekabet edemezsiniz ve dolayısıyla her birimizin oturup düşünmesi lazım. Eğer bir siyasetçi söz veriyorsa verdiği sözü yerini getirmesi lazım, işin kuralı budur. Yerine getirmiyorsa halkın önüne çıktığı zaman hangi gerekçeyle yerine getirmediğini oturup anlatması lazım. 'Sözü verdim ama yapamadım' demesi lazım."

"SİVAS'I ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORLAR"

Sivas'ı Karadeniz üzerinden Anadolu'ya bağlayacak Geminbeli Tüneli ile Malatya yolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nin söz verilmesine rağmen yıllardır açılamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunların Sivas'ı falan sevdiği yok, Sivas’ı çantada keklik görüyorlar. 'Hiç hizmet götürmesek de nasılsa Sivaslı bize oy verecek' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Türkiye'de en çok köye sahip şehir olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sivas'ın 1233 köyü var. Sivas merkezde, Divriği’de, Yıldızeli’nde, Hafik’te 'yeni okul yapacağız' diye 22 okulu yıkıyorlar. Temel bile atılmamış, 'ihalesini yapacağız' diyorlar. Buradan Sivaslı kardeşlerimize sesleniyorum, önünüze AK Parti'li veya MHP’li bir milletvekili gelirse şunu söyleyin, 'Kardeşim, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘Yapamadığınız 22 okulun temelini de biz atacağız, biz yapacağız. 6 ay içinde bu köy okullarının tamamını halka teslim edeceğiz’ bunu söylüyorum. 2 yıldır yapamıyorlar, okul ya bu okul, niye yapamıyorsun? Bir iktidar okul yapmaktan vazgeçmişse 'Türkiye’yi ortaçağ karanlığına sürükleyeceğim' demektir. Her anne, baba çocuğunun iyi bir eğitim almasını ve okumasını ister. Halkın değimiyle büyük insan olmasını ister."

Sivas'taki Demir Çelik Fabrikası'nın akıbetinin yılan hikayesine döndüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, fabrikanın çalışmaması nedeniyle binlerce insanın mağdur olduğunu, Millet İttifakı olarak iktidar olduklarında bu fabrikayı kamu adına alarak çalıştıracaklarını ifade etti.

"YEREL YÖNETİMLERDE TARİH YAZIYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin henüz başlamadığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Hızlı tren. Geldiler, söz verdiler, 2019’da gelecek diye. 2019, 2020, 2021, 2022. Nerede bu? Sivaslı kardeşlerimize açık ve net söylüyoruz, bunlar sizden oy almak için gelip mikrofonların önüne çıkıyorlar, size yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim, bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin. Yapıyorlarsa yapsınlar, niye yaptılar diye ellerinden tutan mı var? Engel olan mı var? Sivaslı kardeşimin sorması lazım, '2019’da söz verdin kardeşim, nerede peki bu tren? Bir de benden oy istemeye geliyorsun' demesi lazım. Var olan iktidar, belediye başkanlarımızı ayrı bir yere koyuyor, ayrı bir yere derken sizi düşman gibi görüyor. 'Nasıl bunları engellerim' diyor. Bunlar nasıl vatandaşa hizmet edilemez hale getirilebilir, bunun arayışı içinde. Ama sizler sağ olun, bütün belediye başkanı arkadaşlarım bütün engelleri aşarak halka hizmet ediyorsunuz, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce söylemiştim, bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda olağanüstü çaba harcayan belediye başkanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yönetimlerde bir tarih yazıyorlar, tarihimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum."