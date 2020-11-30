Kılıçdaroğlu'na Çubuk saldırısı davası başladı

Çukurca’da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü’ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik “linç girişimi”ne ilişkin davanın ilk duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.
Dava nedeniyle Çubuk Adliyesi önünde polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme salonuna girmek isteyenler 3 ayrı arama noktasından geçti.
Davada CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP çalışanı Barış Bozkurt, CHP’li Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile tüzel kişilik olarak CHP müşteki sıfatıyla yer alıyor. Davada 6’sı kadın 36 sanık 1 yıl 8 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Duruşmayı izlemeye CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Tezcan, Levent Gök, Servet Ünsal, Tekin Bingöl, Gamze Taşçıer, Erkan Aydın, Erdoğan Toprak ve CHP yöneticileri katıldı. Pandemi nedeniyle duruşma salonuna kısıtlı sayıda izleyici alındı.
Basının duruşmayı takip etmesine önce izin verilmedi, ancak hakim ile yapılan görüşmenin ardından basın mensupları da salonuna alındı.
Duruşma iddianamenin özetinin okunmasıyla başladı.
"UNUTTUM"
Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün kimlik tespitinin ardından savunması alındı. Emniyette verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirten sanık Sarıgün, hakimin “Olay nasıl oldu, anlat” sorusuna, “Unuttum, çok zaman geçti” yanıtını verdi. Hakim bu gelişme üzerine Sarıgün’ün emniyetteki ifadesini okudu.
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