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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu açıklamasını değerlendirdi

Giriş: 06.03.2023 - 22:47 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AK Parti'den ilk yorum
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir ifade açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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