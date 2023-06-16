Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Canan Kaftancıoğlu ile görüştü - Güncel haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

Giriş: 16.06.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Canan Kaftancıoğlu ile görüştü - Güncel haberler
CHP lideri, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.

İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Yol kenarında cansız beden bulundu
Yol kenarında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.