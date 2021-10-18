"Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajının devamında şu değerlendirmede bulundu: Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim.



