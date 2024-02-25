"BU POZİSYON GÜREŞTE OLUYOR"

Winck'in Mert Hakan'a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Güleceğim, kusura bakmayın. Sprey dayanmıyor. Maçın kritik anlarında önemli pozisyonlarda kullanılır. Her seferinde sprey. Bu seviyede bu eğitim olmaz deniyor ama bu eğitim olacak, çünkü arkadaşlar hızlı yükseliyor. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Spreyle ne alıp veremedikleri var. Taç çizgisindeki faulün yerini spreyle çizmek mi hakemin önceliği! Sprey bitti geçen maçın birinde, sprey değişti. Önceliği sprey. Net bir faul, net bir sarı kart. Futbol böyle oynanmaz. Künde mi oluyor bu güreşte, puan da alıyorsun. Sadece faul mü? Hakem arkadaşın önceliği sprey!

Bahattin Duran: Maç seyrederken çıldırıyorum, dayanamıyorum. Hakemlerin birinci önceliği sprey. Silahına davranır gibi elini arkasına atıyor, çıkarıyor, çiziyor, bitti. Arkasında neler oluyor? Bu pozisyonu görünce Avrupa şampiyonu olan Güreş Milli Takımımız geldi aklıma.