Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem yorumları
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 90+6. dakikada Batsuhayi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadelede 90+1. dakikada verilen penaltı kararı oldukça tartışılırken; Bein Trio ekibi maçtaki pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendirdi
- 1
"SARI KART GEREKİRDİ"
Djiku'nun faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bu pozisyonda hakemin faul çalması gerekçesi elin yüze gelmesi. Kontrolsüz bir hamle, sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Elini doğal olmayan şekilde açtı ve yüzüne, çenesine doğru bir temas var. Sarı kart olması gerekir.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gösterilse daha doğru olurdu.
- 2
"ÇOK NET BİR FAUL VAR"
Oosterwolde'nin bu pozisyonda faulü var mı?
Deniz Çoban: Aynı maç içerisinde birkaç saniye arayla farklı kararlar verildi. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçeli oyuncu 1 metreden gol kaçırdı. O kadar net tartışmasız açık bir faul. Topu gösteriyor hakem.
Bülent Yıldırım: Topla oynasa bile iki ayak da yerden kesilmiş.
Bahattin Duran: Net faul.
- 3
"MAÇTAKİ EN DOĞRU KART"
Ben Ouannes'in Mert Hakan Yandaş'a yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart pozisyonunda hakem doğru kararı verdi mi?
Bahattin Duran: Şüphem yok, net faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Bu maçtaki en net doğru kararlarından bir tanesi.
Bülent Yıldırım: Bu çok doğru bir sarı kart.
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- 4
"BU POZİSYON GÜREŞTE OLUYOR"
Winck'in Mert Hakan'a faulünde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Güleceğim, kusura bakmayın. Sprey dayanmıyor. Maçın kritik anlarında önemli pozisyonlarda kullanılır. Her seferinde sprey. Bu seviyede bu eğitim olmaz deniyor ama bu eğitim olacak, çünkü arkadaşlar hızlı yükseliyor. Net bir sarı kart.
Deniz Çoban: Spreyle ne alıp veremedikleri var. Taç çizgisindeki faulün yerini spreyle çizmek mi hakemin önceliği! Sprey bitti geçen maçın birinde, sprey değişti. Önceliği sprey. Net bir faul, net bir sarı kart. Futbol böyle oynanmaz. Künde mi oluyor bu güreşte, puan da alıyorsun. Sadece faul mü? Hakem arkadaşın önceliği sprey!
Bahattin Duran: Maç seyrederken çıldırıyorum, dayanamıyorum. Hakemlerin birinci önceliği sprey. Silahına davranır gibi elini arkasına atıyor, çıkarıyor, çiziyor, bitti. Arkasında neler oluyor? Bu pozisyonu görünce Avrupa şampiyonu olan Güreş Milli Takımımız geldi aklıma.
- 5
"BİZ NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"
Krunic'in Da Costa'ya müdahalesinde faul kararı gerekir mi?
Bahattin Duran: Elini kaldırdı önce, ofsayt verdi bence. Yardımcı hakem ofsayt dedi ama bayrak kaldırmadı. Hakem de o yüzden elini kaldırdı. Ofsayt gerçekleşmediği için ama yardımcı hakem bayrağı kaldırmadı. Yerdeki oyuncu Krunic kalkarken rakibini bozdu ve düşürdü. Faulü yapan Fenerbahçeli. Geçmesini engelledi.
Bülent Yıldırım: İşi bilen biz dahil maçı izleyen hiç kimse faul mü verdi, ofsayt mı verdi, hakemin beden diline bakarak anlayamadık. Hakem önce yana doğru kaldırıyor eline, kulağına bir bildirim geliyor. Döndü baktı köşedeki oyuncuyu gösterdi, elini ofsayt olarak kaldırdı. Ofsayt ise oyun başlarken elini kaldırmadı ama. VAR ise şunu inceledi, Costa düşerken ayağı Krunic'in yüzüne geldi. Kazara mı yoksa kasten mi diye izledi, kazara olduğunu gördü. Ofsayt yok, gerçekleşmedi. Faul varsa Kasımpaşa lehine.
Deniz Çoban: Yere düşen oyuncu kalkmayacak mı, geçsin öyle kalkayım mı diyecek. Da Costa kendi topuna gitmiyor, pası sola veriyor, topa sola gidiyor. Krunic dikkatli kalkıyor zaten, elini ayağını kaldırmıyor. Düşen oyuncunun önceliği kalkmak. Rakibi gözetmiyor, yerden kalkıyor. Gelen adam 3-5 metreden geliyor, adamın sağından solundan geçer, adamın üstünden geçmeye çalışıyor. Krunic başka türlü nasıl kalkacak zaten. Adam yerden kalkıyor sadece. Ceza sahası içinde olsa penaltı mı vereceksiniz!
- 6
"NET BİR OFSAYT"
Edin Dzeko'nun attığı golde ofsayt var mı, varsa neden var?
Deniz Çoban: Kaleciyle ofsaytın hiçbir alakası yok. İki tane oyuncu sayacağız. Çizgide bir tane oyuncu var. Diğerinin ilerisinde.
Bahattin Duran: Yardımcı biraz geriden görmüş. 1-2 adım daha atsa... En son sağa gelmiş. Daha önce gelmeliydi. Net ofsayt. Kural ne diyor? Sondan ikinci savunma oyuncusu.
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- 7
"GÜZEL VURUŞ, ZOR VURUŞ AMA OFSAYT"
Edin Dzeko'nun attığı golde ofsayt var mı, varsa neden var?
Bülent Yıldırım: Süper Lig'deki 30 yardımcı hakem sayarız, bu zahmete girmez. Neler görüyoruz, beyefendiler yürüyüp gitmiyor. Dzeko'nun ofsayttan yırtması için 2 numaranın Dzeko ile eşit ya da kaleye daha yakın olması lazım. Vurulduğu anda Dzeko sol ayağı yakalandı, asla beklenmez tabii, güzel ve zor bir vuruş ama ofsayt. Sol kramponu daha ileride.
- 8
"HAKEM DOĞRU KARAR VERMİŞ"
Ali Emre - Krunic müdahalesinde devam kararı doğru mu, bir penaltı söz konusu mu?
Bülent Yıldırım: Kaleci nizami çıktı mı, rakibe hamlesi var mı, topla oynadı mı, dikkatli davrandı mı? Krunic'in başı kaleciyi bozuyor. Kaleci topla oynuyor. Krunic'in dirseği rakibinin yüzüne gidiyor ama kasıt yok. Bu bir hücum faul.
Bahattin Duran: Hakem hücum faul verdi. Bence kaleci topla oynadı, dikkatli davrandı. Burada bir hücum faul var.
- 9
"TERTEMİZ BİR POZİSYON"
İsmail Yüksek'in Da Costa'ya faulü var mı, sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Faul varsa sarı kart olur. İsmail mükemmel bir şekilde rakibine temas etmeden en zayıf anında topu çaldı. Bu İsmail'in ikinci sarı kartı olsaydı bu yanılmanın maliyeti çok yüksek olurdu. Arkadaşlar acı çekmeyen mutluluğun resmini çizemez. Bu pozisyonda faule benzeyen hiçbir şey yok. Şuna faul verilir mi yahu!
Deniz Çoban: Çalmadığı faullerin içerisinde bu hiç faul var. Hiçbir şey yok, tertemiz hamle. Kasımpaşalı oyuncu faulü almış, hakem yanılmış. Hakem kadrosu çok zayıf. Buna diyecek bir şey yok.
Bahattin Duran: Faul bile yok, sarı kart zaten yok. Tam arkadan baksa faul olmadığını da görecek zaten.
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- 10
"POZİSYON CEZA SAHASI DŞINDA"
Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, pozisyon içeride mi?
Deniz Çoban: Hakem faul vermeye giderken bir anda karar değiştirdi. Düdük ağza giderken vazgeçti.
Bülent Yıldırım: Kulağına birisi devam dedi herhalde hakemin.
Deniz Çoban: Bu pozisyon faul. Temas noktasını tespit etmek gerekir. Futbol oyun kurallarında rakibin üstüne sıçramaktır bu, top gelmeden sıçradı. Net bir faul. Ancak bu pozisyon dışarıda. Frikik verilmesi lazımdı.
Bahattin Duran: Faul bu pozisyon. Canlıda izlerken de gördük. Kasımpaşalı topa temas ediyor ama önce Ferdi'yi bozuyor. Açılardan da gördük ki, hareketin gerçekleştiği yer ceza sahası dışı. Bir faul kaçmış.
Bülent Yıldırım: Faulde hiçbir şüphem yok. Rakibini düşürdü. Pozisyon net fauldü. Eğer hakem kendi gördüğü faulü görseydi ve penaltı deseydi, VAR'dan müdahale gerekirdi. İlk darbe ceza sahası dışında.
- 11
GOLÜN İPTALİ GEREKİR Mİ?
Mert Hakan Yandaş'ın golünde baraj doğru kuruldu mu, golün iptali gerekir mi?
Deniz Çoban: Hakem Fenerbahçeli oyuncuları barajın yanında görünce çizgiyi çizdi. 1 metreden daha yakına gelmeyin dedi.
Bülent Yıldırım: 3 veya daha fazla oyuncu baraj kurduğunda, UEFA, FIFA ve IFAB, çatışma çok doğduğu için, engellemek için 1 metre mesafe koydu. Buradaki karmaşayı bitirdiler.
Deniz Çoban: Kuralda şu, top vurulurken baraja 1 metreden daha yakın oyuncular varsa o gol iptal ediliyor. Baraja bir etkisi yoksa bile 1 metreden daha yakına gelirse o golün iptali gerekir. Kural, baraj bozulmasın diye konulmuş ama bir sınır çizilmiş. Hakem kendi problemini kendi doğuruyor. Ancak, hakemin çizdiği çizgi 1 metre mi? Daha yakın. Kaleci kaleden çıkıp geliyor, burası 1 metre değil diyor. Geç yerine diyor hakem. Aytaç ne yapıyor, Aytaç da aynı şeyi söylüyor, burası 1 metre değil diyor. Hakem hata ettim de, bir daha çiz. Problemini büyütme. Uyarılara kulak asmadı hakem. Mert Hakan daha gelirken 1 metre mesafe yok. Fenerbahçeli oyuncular baraja 1 metreden daha yakın. Bu golün iptali gerekir ve endirekt serbest vuruş gerekir. Fenerbahçeli oyuncu 1 metrede değil de yarım metrede de dursa sonuç gol. Kural böyle konmuş. Problemi hakem kurdu. Çizgiyi 1 metreye çizseydi hakem... Futbol oyun kurallarına göre bu golün iptali gerekir. Çünkü, topa vurulurken Fenerbahçeli oyuncular kurulan 4'lü baraja 1 metreden daha yakın.
Bahattin Duran: Tersten gideyim. 1 metre değil. Hakem çizgiyi çizdi. Hakeme göre orası 1 metre. 1 metre değil ama hakem çizdi. Lacivertli oyuncu geliyor, golün iptali gerekmez. Burada hakem hatası var. Ben oyuncuyum, hakem çizgiyi 1 metre diye çekmiş, ben orada durmuşum. Gol niye iptal ediliyor? Hakem bana çizgiyi çekmiş. Golün iptali gerekmez. Hakem hatayı baştan yapıyor. Buna rağmen Fenerbahçeli oyuncuyu çizgiyi aşıp 1 adım atsa tamam.
- 12
"VAR'IN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYORDU"
Fall, Oosterwolde'ye müdahalesinde VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?
Bahattin Duran: Sarı kart çok net. Faul verildi. VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Neden? Fall, diziyle birlikte Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vurdu. Oosterwolde'nin dizi şekil değiştirdi. Bu önce faul, diziyle yaptığı faul, sonrasında devam ediyor. Faulün karşılığı çizginin içinde. VAR müdahalesi gerekir. VAR tespit etmeli, ceza sahası içinde olduğunu bildirmeli. Fenerbahçe'nin penaltı kullanması lazımdı.
Deniz Çoban: Penaltı verilmesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: VAR hakemi, ceza alanı içinde olan pozisyona müdahale etmiyor. Net, tartışmasız penaltı.
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- 13
"TARTIŞMASIZ BİR KART"
Djiku'nun Hajradinovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart doğru.
Bahattin Duran: Sarı kart, şüphem yok.
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.
- 14
"SARI KARTTAN FAZLASI OLMAZ"
Tadic'in Ben Ouannes'in müdahalesine devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Tadic'in hedefinde top varken çok kısa mesafede Kasımpaşalı oyuncu geliyor ve ayaklar buluşuyor. Basma var ama kramponlar buluşuyor. Net bir sarı kart, daha fazlası olamaz.
Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim. Tadic bilerek isteyerek yapmıyor.
Bülent Yıldırım: Tadic rakip oyuncu oynadıktan sonra krampona basmıyor. Kendisinin de oynama şansı varken her iki ayak birbirine doğru aktığı için rakip oynayınca gitti krampona bastı. Topuk yerde, krampon bölgesinde. Sarı kartlık bir faul.
- 15
"HAKEM BUNU KAÇIRMIŞ"
Çağlar'ın Da Costa'ya müdahalesinde faul var mı?
Bahattin Duran: Çağlar'ın ayağını gördünüz, faul yapıyor. Çağlar sol ayağıyla net bir faul yapıyor. Bu şekilde Kasımpaşalı oyuncu topu kaybediyor. Çağlar faul yaptı, hakem kaçırdı.
Bülent Yıldırım: Küçük bir şeyi atladığınızda risk alıyorsunuz. Bugün çok oldu bu.
Deniz Çoban: 90 dakika süren bir maçta tek kusur bu faul olsa yanılabilir dersin, kaç tane sayarsın. Beden dili, yönetimsel eksiklikler, kuralla ilgili hatalar, faul ve kart hataları... Birikerek geldi buraya kadar.
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- 16
"SANKİ DOKUNUYOR"
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda VAR müdahalesi doğru mu, Yunus Emre elle müdahale etti mi?
Deniz Çoban: Sanki yumruğun üstünde bir yere dokunuyor. Dokunuyorsa Yunus Emre'nin yumruğuna dokunuyor.
- 17
"PARMAKLARINA DEĞİYOR"
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda VAR müdahalesi doğru mu, Yunus Emre elle müdahale etti mi?
Bahattin Duran: Top sol eline dokundu diye düşünüyorum. Topun kırılması var, net. Yunus Emre'nin parmaklarına top değiyor.
- 18
"OYNADIYSA KOLUYLA OYNADI"
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda VAR müdahalesi doğru mu, Yunus Emre elle müdahale etti mi?
Bülent Yıldırım: Top kırılıyor, topu neyin kırdığını bulmaya çalışıyoruz. Oynadıysa koluyla oynadı.
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- 19
"HİSLERİM GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Bahattin Duran: Bir VAR odasındaki hakemin, hakeme gösterebileceği en yanlış açı bu. Bana bu yapışık elle gösterirsen penaltı derim. Salı günü kayıtları merakla bekliyorum. Bu pozisyonun normal çekimde oynatılması lazım. Hiç normal çekimde oynatılmadı. Sol elinin parmaklarına, kemiklerine değiyor diye hissediyorum. Ancak, hissediyorum, ispat edemem. Top açık kola gelseydi, Çağlar itiraz etmez miydi? Çağlar yardımcıya dönüp korner diyor. Bu pozisyon korner. VAR müdahalesi yanlış. Ben net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok. Hislerim sol eline geldiğini düşündürüyor.
- 20
"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ"
Deniz Çoban: VAR hakemi, sol elindeki yumruğuna değiyor diye gösteriyor. Bu kadar mikrocerrahi, 9 tane açı, burada ne var, nasıl dediğimiz bir yerde VAR'ın karışması asla kabul edilebilir değil. VAR müdahalesi yanlış. Ele temas ediyorsa bile top, oyuncunun doğal konumda olup olmadığı izafi. Subjektif. VAR müdahalesi yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı demiş. Onun yorumunu da hakem yapmış. Doğru diyemeyeceğim, o da yanlış. VAR hangi açıdan sol ele geldiğini ispat ediyor, anlayamadım. Hareket halinde topun ele geldiği belli olmuyor. Bu VAR'ın müdahale konusu olamaz.
- 21
"AÇI SEÇİMİ BAŞTAN SONA YANLIŞ"
Bülent Yıldırım: Bu topun bir yerden kırıldığı muhakkak. Fotoğrafla penaltı dersiniz. Bu top bir yerden kırıldı, saçtan mı, sol el parmaktan mı, sağ kola mı sürttü. Ben ispat edemiyorum. Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış. Herkes kendi liginde video hakemlik yapsın kardeşim. Bu kaçıncı vukuatı! TFF falan dayanmaz bu arkadaşlara, samimi söylüyorum.
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- 22
MAÇTA HANGİ İSİMLER GÖREV YAPTI?
Hakem: Cihan Aydın
Yarcım Hakem: Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç
VAR (Video Yardımcı Hakem): Erkan Engin
AVAR: Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral