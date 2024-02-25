Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, bir sivil toplum kuruluşunun fillere yönelik istismarın durdurulmasına dair dilekçesine yanıt olarak, fillerin özel mülkiyet kapsamında kullanılmasına ilişkin aldığı kararı duyurdu.

Kararda, yaşam alanlarından koparılan fillerin sirk gösterileri ve geçit törenleri gibi etkinliklerde eğlence ve ticari amaçlı kullanılmasını yetkilendiren ruhsatların verilmesi ile mevcut ruhsatların yenilenmesinin askıya alındığı bildirildi.

Fotoğraf: AP FİLLERİN TİCARİ VE SİYASİ ETKİNLİKLERDE KULLANILMASININ YASAKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ Ülkedeki hayvan hakları grubu "People for Animal Welfare Foundation (PAW)" tarafından 18 Şubat'ta mahkemeye sunulan dilekçede, fillerin ticari ve siyasi etkinliklerde kullanılmasının yasaklanması talep edilmişti. Dilekçede, yavru fillerin annelerinden zorla koparılıp acı çektirilerek sirk gösterilerinde kullanılmak üzere eğitildiği vurgulanmış, Orman Bakanlığının fillerin sirk gibi yerlerde kullanılmasına yönelik ruhsat verme yetkisine karşı çıkılmıştı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.