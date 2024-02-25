Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de kardeşleriyle koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun ölüm sebebi araştırılıyor
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Kefe Sokak'ta, beraberindeki çocuklarla koşarken fenalaşan 5 yaşındaki Suriye uyruklu R.A. yere düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocuğun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
Yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.