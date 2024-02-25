Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Galatasaray
        GS
        69
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy fırtınası! Son 10 maçta 9 gol attı! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy fırtınası! Son 10 maçta 9 gol attı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Muçi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy, ligde gol sayısını 9'a çıkartırken Gedson Fernandes ve Zaynutdinov, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

        • 2

          Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.

        • 3

          Karşılaşmanın 23. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 9. kez ağları sarstı.

        • 4

          Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor filelerini de birer kez havalandırmıştı.

        • 5

          Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

        • 6

          Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.

        • 7

          Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.

        • 8

          Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında gördükleri sarı kartla bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

        • 9

          Gedson Fernandes ve Zaynutdinov siyah-beyazlı takımının ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

        • 10

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

        • 11

          Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Habertürk Anasayfa