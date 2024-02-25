Semih Kılıçsoy fırtınası! Son 10 maçta 9 gol attı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Muçi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy, ligde gol sayısını 9'a çıkartırken Gedson Fernandes ve Zaynutdinov, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.
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Karşılaşmanın 23. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 9. kez ağları sarstı.
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Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor filelerini de birer kez havalandırmıştı.
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Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
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Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.
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Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
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Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında gördükleri sarı kartla bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarına ulaştı ve cezalı duruma düştü.
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Gedson Fernandes ve Zaynutdinov siyah-beyazlı takımının ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.