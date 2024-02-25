Sokak ortasında başından vuruldu
Nevşehir'de iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, başından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı olay yerinden kaçtı
Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.30 sıralarında Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Fotoğraf: DHA
VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.