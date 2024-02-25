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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında başından vuruldu

        Sokak ortasında başından vuruldu

        Nevşehir'de iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, başından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:44 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:44
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        Sokak ortasında başından vuruldu
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        Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Fotoğraf: DHA

        VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Polis, olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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