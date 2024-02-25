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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sultangazi'de aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu

        Araçta başından vurulmuş halde bulundu

        İstanbul Sultangazi'de bir aracın içinde hareketsiz bir kişinin görülmesi üzerine polise haber verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:50
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        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
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        Sultangazi'de, otomobilin içinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

        Eskihabibler Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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