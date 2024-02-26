Ankara'da otomobilin çarptığı 2 arkadaş öldü
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 2 arkadaşa çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş hayatını kaybetti. Sürücü otomobilini terk edip kaçtı
Ankara'da kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, kaza yerine 100 metre mesafede otomobilini terk edip kaçtı.
DHA'nın haberine göre; kaza, gece yarısı 1'inci TBMM Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen arkadaşlar E.S. ile U.C.'ye çarptı.
2 ARKADAŞ DA KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi.
E.S. ile U.C.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Kaldırımda yürüyen 2 arkadaşın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerine 100 metre mesafede terk edip kaçtı.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.