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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz

        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden "askeri operasyon" istemediklerini söylediklerini aktardı. Sullivan, NBC ve CNN'e röportaj verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:04
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        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
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        ABD Başkanı Joe Biden'a Refah'taki sivillerin korunmasına ilişkin bir plan sunulmadığını kaydeden Sullivan, "Gazze'nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada." dedi.

        Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan olmadan Refah'ta ilave "askeri operasyon" istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

        Fotoğraf: AA

        "İSRAİL'E NET BİR ŞEKİLDE AKTARDIK"

        Planı görene kadar Biden'ın İsrail'e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini, görüşlerini İsrail'e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv'in dönüş yapmasını beklediklerini bildirdi.

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        Sullivan, Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda "genel bir anlayış" sağlandığını dile getirdi.

        Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar'da ilave görüşmeler yapacağını aktaran Sullivan, konuya ilişkin nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bekleyip, göreceğiz." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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