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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Abdülkadir Altuğrul cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! - Güncel haberler

        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!

        İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen iş insanı Abdülkadir Altuğrul cinayeti soruşturması emniyette tamamlandı. Gözaltına alınan iş insanının eşi ve yanında çalışan arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye gönderildi. Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 25.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:37
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        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
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        Başakşehir’de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş insanı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı sitenin evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldü.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öldürülen iş insanı Abdulkadir Altuğrul
        Öldürülen iş insanı Abdulkadir Altuğrul

        ŞOKE EDEN GÖZALTI

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen kişiler tek tek tespit edildi. Bunların arasında iş insanın arkadaşı Taner G.’nin ismine ulaşıldı. İş insanının eşi H.A.’nın da Taner G. ile bağlantısına ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda iş insanın eşi ve arkadaşının aralarında bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

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        TETİKÇİ TUTTU İDDİASI

        Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan iş insanı Taner G.’nin cinayeti azmettirdiği iddia ediliyor. İddialara göre şüpheli tetikçi tutarak Altuğrul’u öldürttü. Gözaltına alınan şüpheliler arasında olayda silahı kullanan tetikçi Mazlum B. Serkan K. ve Uğur A. da yer aldı. Elde edilen bilgiler üzerine, şüpheli ile öldürülen iş insanının eşinin arasındaki ilişki de mercek altına alındı.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Buna göre iş insanının elinde paketlerle aracına yaklaştığı sırada maskeli bir kişinin gelip ensesine ateş ettiği anlar görülüyor.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Konuyla ilgili yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, Şeyhmus A. iş insanının eşi H.A., Muhlis S., iş insanının arkadaşı Taner G., Serkan K., olayda silahı kullanan Mazlum B. ve Uğur A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #son dakika
        #Abdulkadir Altuğrul
        #Son dakika haberler
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