Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li Yücel: Mansur Yavaş ne sanık ne de tanık | Son dakika haberleri

        CHP'li Yücel: Mansur Yavaş ne sanık ne de tanık

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede istikrar, istikrarın olmadığı yerde de ekonominin iyi olmasını beklemek mümkün değildir." dedi. ABB Başkanı Yavaş hakkında savcılığın İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmesi ile ilgili Yücel, "Mansur Yavaş ne sanık ne tanık ne de şüpheli." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:07
        CHP'li Yücel: Mansur Yavaş ne sanık ne de tanık

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep ettiğini anımsattı.

        "MANSUR YAVAŞ NE SANIK NE TANIK NE DE ŞÜPHELİ"

        Yücel, konuya dair Sayıştay ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ABB tarafından detaylı şekilde inceleme yapıldığını belirtti.

        REKLAM

        Yücel, "Mansur Yavaş ne sanık ne tanık ne de şüpheli. Ankara’yı kaybetmeyi hazmedemeyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırmak için ellerini ovuşturanlar avuçlarını yalayacaklar" dedi.

        Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, enflasyonun yükseldiğini ve vatandaşın yoksullaştığını iddia etti.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Bu sistem üreticiden tüketiciye tek bir kişiyi bile memnun etmiyorsa, millet 'acımızdan ölüyoruz' diye isyan ediyorsa, ortada bir başarı mı vardır yoksa büyük bir başarısızlık mı?" diye soran Yücel, "Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede istikrar, istikrarın olmadığı yerde de ekonominin iyi olmasını beklemek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

        Yücel, vatandaşın borcunun sürekli katlandığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Vatandaşların, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyonu geçmiştir. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları ocak ayından bu yana yüzde 88 oranında artmış ve 210 milyar liraya ulaşmıştır. 2025'in ilk 10 ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 8 milyona yaklaşmıştır. Böyle bir ortamda Mehmet Şimşek'in neyi başarı olarak gördüğünü açıklaması gerekiyor."

        "ROJİN'İN AİLESİNİN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

        Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne değinen Yücel, şunları kaydetti:

        "Delilleri karartılan tüm kadınlar için Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Rojin'in ailesinin acısını en derinden yüreğimizde hissediyoruz. Rojin'e üniversitede okuma heyecanını yaşatmayanlar, gençliğinin baharında Rojin'i hayattan koparanlar, kızından ayırıp babasının kolunu kanadını kıranlar hukuk önünde hesap vermeliler. Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması, ihmali olanların ve suçluların hak ettiği cezayı almaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Habertürk Anasayfa