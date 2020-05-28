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CHP’li Özel, yaptığı yazılı açıklamada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına işaret ederek “MİT tarafından hazırlanan rapora rağmen FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan general/amiral ve albayların 2015 Şurası’nda tasfiyesinin engellenmiş olması izaha muhtaçtır” diye konuştu.

CHP’li Özel şunları söyledi:

“Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ifadeler çerçevesinde varlığını bildiğimiz bu rapor, kamuoyuna açıklanmalıdır. İlgili raporun, TBMM’de kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na ve girişimi soruşturan mahkemelere sunulmamış olmasını kabul edilemez buluyoruz. Kaldı ki, 2015 Yüksek Askeri Şurası’nda daha sonra sadece Mehmet Dişli ve Akın Öztürk değil, 15 Temmuz darbe girişimine katılacağı ortaya çıkacak general/amiral ve albayların dosyaları görüşülmüştür. Darbe girişimine 1 yıl kala ve dönemin Başbakanı’nın bahsettiği MİT raporuna rağmen 38 darbeci general/amiral ve albayın 2015 Şurası’nda neden terfi ettirildiği, bu terfilere kimin onay ve izin verdiği sorularının açıklığa kavuşması gerektiği ortadadır. 15 Temmuz darbe girişimine karışan ve 2015 Şurası’nda terfi ettirilen 38 darbeci general/amiral ve albayın kaçının Mehmet Dişli ve Akın Öztürk aleyhindeki MİT raporunda bulunduğu kamuoyundan gizlenmemelidir.”

CHP’li Özel, dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ve dönemin MİT Müsteşarı Fidan’ın TBMM Araştırma Komisyonu’na çağrılmasına rağmen gitmemelerinin gerisinde bu raporun olduğunu iddia etti.

Özel, “Söz konusu rapor MİT Müsteşarlığı’nın 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na sunduğu, ‘MİT’in TSK içinde istihbarat toplama yetkisi bulunmuyor’ yönündeki bahanenin de gerçeklikle bağdaşmadığını göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişimine gidilen sürece ilişkin soru işaretlerinin açıklığa kavuşması gerektiği ortadadır” ifadelerini kullandı.