CHP'li milletvekilinin şoförüne 3 yıl hapis istemi

Olay, 23 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu. Milletvekili Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada Aşılıoğlu tekrar direksiyona geçip aracı hareket ettirdi. Bu sırada aracın önünde bulunan polis memuru, sürücüyü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu.

Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aşılıoğlu, soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede polis memuru Ayhan A. şikayetçi, Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu sanık olarak yer aldı. Aşılıoğlu'nun, makam şoförü olduğu 06 TC 0066 plakalı araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği kaydedildi. Aşılıoğlu'nun, polis memuru Ayhan A.'nın yolun kapalı olduğunu belirtmesine rağmen, aracı memurun üzerine sürdüğü ifade edilen iddianamede, memurun telsizinin yere düşmesine sebep olduğu kaydedildi. Aşılıoğlu'nun, polis memuruna karşı aracın önünden çekilmemesi halinde polis memurunu görevinden uzaklaştırarak 'sürdüreceğini' söyleyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Polis memurunun ise aldığı raporda, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Aşılıoğlu hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.