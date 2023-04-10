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CHP istanbul milletvekili adayları tam liste 2023: CHP istanbul milletvekili adayları kimler?

CHP İstanbul milletvekili adayları açıklandı! İşte güncel liste

CHP milletvekili adayları açıklandı. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak duyurulmuştu. Seçime kısa bir süre kala 81 ilde CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 10.04.2023 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul CHP milletvekili aday listesi açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları tam liste...

  • İSTANBUL CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI SİYASET BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN
    İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI
    İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN İLAHİYATCI
    İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL REKLAM PAZARLAMA
    İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN SOSYAL BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL İSLAM BİLİMLERİ
    İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT İKTİSATÇI
    İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ İŞLETME YÖNETİCİSİ
    İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK MAKİNA MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ PSİKOLOG
    İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU TIP DOKTORU
    İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ AVUKAT
    İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ
    İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK JEOLOJİ MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU İŞLETME - ÇİFTÇİ
    İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH EMEKLİ
    İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN KAMU YÖNETICISI
    İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ AVUKAT
    İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ
    İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR AVUKAT
    İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)
    İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR
    İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI
    İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU EKONOMİST, BANKACI
    İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN BİOLOG
    İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO EMEKLİ
    İSTANBUL-1 29 NEJDET AY İŞ İNSANI
    İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK EMEKLI BANKACI
    İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN AVUKAT
    İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI
    İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN HUKUKÇU
    İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ SANAYICI
  • SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ
    İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ
    İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR
    İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST
    İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL
    İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ
    İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT
    İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL
    İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT
    İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ
    İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN
    İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR
    İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ
    İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI
    İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI
    İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST
    İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU
    İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI  IŞLETMECI
    İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT
    İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ
    İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT
    İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI
    İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ
    İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT
    İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI
    İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT
    İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR
  • SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN
    İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK MİLLETVEKİLİ
    İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ AVUKAT
    İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE AVUKAT
    İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU AVUKAT
    İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA AVUKAT
    İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR İŞ İNSANI
    İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT MALİ MÜŞAVİR
    İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ TIP DOKTORU
    İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER AVUKAT
    İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT ÇİFTÇİ YÖNETİCİ
    İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ
    İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ
    İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT YATIRIM UZMANI
    İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA MAKİNA MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK ZİRAATÇİ
    İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ SANAYİCİ
    İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ İŞVEREN
    İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM DIŞ TİCARET DANIŞMANI
    İSTANBUL-3 21 EDA KURT AVUKAT
    İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN IŞ ADAMI
    İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME İŞ İNSANI - EMEKLİ
    İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK İNŞAAT MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ AKADEMİSYEN
    İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU AVUKAT
    İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN GAZETECİ  BELGESEL YÖNETMENİ
    İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN DEVLET MEMURU
    İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK SANAYİ ESNAF
    İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN İNŞAAT
    İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK AVUKAT
    İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ SERBEST
    İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN SERBEST MUHASEBECİ
    İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ AVUKAT / ARABULUCU
    İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK ECZACI
    İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA UZMAN PSİKOLOG

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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