İstanbul CHP milletvekili aday listesi açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları tam liste...