CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar. @xturkiye ve @GlobalAffairs’e açık çağrımdır:

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Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün."

Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır.



19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.



BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 3, 2025