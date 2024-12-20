CHP Genel Başkanı Özel, Yarbay Ali Tatar'ı andı

Ataşehir Belediyesi tarafından, İnal Adımoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "Masumiyet” konulu serginin açılışı ve Tatar’ın yaşadıklarını anlatan belgeselin gösterimiyle başladı.

Programa Özel'in yanı sıra Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, ağabeyi Ahmet Tatar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tatar'ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA'nın haberine göre; etkinlikte konuşan Özel, izletilen belgeselle Tatar'ın, hayata umutla bakan, hem çok özel hem de herkes kadar sıradan, sahici, hayatı; bir baba, bir eş ve namuslu bir subay olarak yaşayan tarafını tanıdıklarını söyledi.

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Uğradığı haksızlık karşısında Tatar'ın, kötülüğe aşina olanların hesap ettiğinin çok ötesinde bir acı yaşadığına dikkati çeken Özel, "İlk tutuklulukla ikinci tutukluluk arasında geçen ve ikincisi gerçekleşmeden önce de kendi hayatına son veren kısacık ama çok ağır bir kesit izledik. Anı defteri var. Yazmadan önce şöyle bir baktım. Uzun yazanlar var, kısa yazanlar var ama bütün yazanlar aynı Ali Tatar gibi, eşi gibi, ağabeyi gibi, arkadaşları gibi, komşuları gibi hep iyi insanlar." diye konuştu.