CHP Genel Başkanı Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü:

CHP Genel Başkanı Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı, 50 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, ziyaretlerinden ötürü Davutoğlu'na teşekkür etti.

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Türkiye'nin tüm demokratlarını her zeminde savunmaya ve onlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Önce demokrasi olsun. Biz kendi aramızda elbette farklı düşünüyoruz, demokratik zeminde rekabet de edeceğiz. Ama esas mesele, bu ülkenin çok bedeller ödediği demokrasi sandığını kaybetmemektir." diye konuştu.

Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kaybettiği seçimi bir demokrasi zaferi olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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"1960 darbesi, o darbenin bu ülkenin başbakanını, bakanlarını asmış olması bu ülkenin demokrasi tarihinin en büyük acılarından bir tanesidir. Ardından 1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisi ile Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nin koalisyonu siyasette uzlaşı için bir umudun başlangıcıdır. 80 darbesi üzerinden sağcısıyla, solcusuyla tankların ve demokrasinin çiğnendiği darbe utançtır. Daha sonraki süreçlerde görevdeki hükümete karşı muhtıra verilmeler, darbe girişimleri, post-modern darbeler. Hepsi bu ülkeye kaybettirmiştir. Ama bu süreçte kendi siyasi yasağının mağduriyeti ile siyasi hayatı ilerleyen birinin, siyasi yaşamının sonunda seçim kaybettikten, hayatında ilk kez kurduğu partide seçim kaybettikten sonra, bir sonraki Cumhurbaşkanı adayına ve İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanına darbe girişiminde bulunması da diğer darbeler kadar büyük bir demokrasi ayıbıdır. 15 Temmuz darbesini millet nasıl sokakta püskürttüyse, 19 Mart darbesini de 23 Mart'ta sandıkta, Saraçhane'de, meydanda bütün millet hep birlikte püskürtmüştür."

"GENÇ ARKADAŞLARIN BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASI LAZIM" Özgür Özel, "cunta" ifadesi nedeniyle hakkındaki suç duyurusu ve tazminat davasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Yerel seçimde halkın seçtiği çok sayıda belediye başkanlığı kayyım ataması, benim Esenyurt ve Şişli Belediye Başkanlarıma kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyım atama girişimi, partime kayyım atama girişimleri darbe girişimidir." ifadesini kullandı. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik soruşturmaların ardından başlayan gösterilere ilişkin, "Genç arkadaşların bir an önce serbest kalması lazım. Bu samimi çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti: "Burada şaşılacak şey, Trump'ın söyledikleri değil, Erdoğan taraftarlarının bu açıklamalardan memnuniyet duyması. Trump dalga geçiyor, siz genel başkanınız bu hale düşüyor diye üzülmüyorsanız, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu hallere düşüyor diye hicap duyuyorum. Trump rahibi hatırlatıyor, 'Rahibimizi ondan almıştık' diyor. Ben de şunu hatırlatıyorum, 'Bu can bu bedende durdukça, o papazı vermeden bu papazı alamaz' demedi mi Erdoğan? 'O papaz' dediği Fetullah Gülen'di, 'bu papaz' dediği Brunson'dı. Bir telefonla Rahip Brunson'ı özel jetle Oval Ofis'e yolladı. Bir tehdit telefonuyla."

REKLAM Özel, BBC'ye yaptığı açıklamaya ilişkin, "Sen Türkiye'de sandığı kaldırıyorsan bunu dün Financial Times'a da anlattım, Japonya'nın 8,5 milyon tirajlı gazetesine de anlattım. Hangi basın geliyorsa da anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Bunda bir adım geri atacağımı düşünenler Özgür Özel'i de Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tanımıyorlar." şeklinde konuştu. Özgür Özel, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "Makul olman gerekiyor." şeklindeki sözlerinden sonra Türkiye ve İsrail ilişkilerinde bir gelişme bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: "Trump'ın bu kadar bile olsa Netanyahu'ya, 'makuliyet' dediği mesele eğer Filistin'de ateşkese hizmet edecekse bundan memnuniyet duyarım. Ama olması gereken ton bundan çok daha net ve çok daha serttir. Netanyahu, Amerika'nın seçim sürecini istismar ederek bir katliama girişmiştir, Trump'tan da yüz bulmuştur. Şimdi orada bir tehdide ve soykırıma devam etmektedir ve bir tehcire kalkışmaktadır. Trump da bunu yüreklendirmektedir. 'Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi' dedikleri mesele, ateşkesi ilan etsinler, bombardımanı durdursunlar, Filistinlilerin şehirlerine dönmesini ve evlerine dönmesini sağlasınlar, tabii ki Türkiye ile İsrail'in ilişkileri normalleşsin. Ama aksi durumda Türkiye bu kadar katliam varken nasıl İsrail'le iyi ilişkiler kuracak? Trump'ın Suriye planı üzerinden iyi ilişkiler kuracak. İsrail'e verilen tavizleri, İsrail'in Suriye'de attığı adımları ve Türkiye'ye yaptığı tacizleri, Türkiye'nin de ona verdiği örtülü tavizleri kabullenmemiz mümkün değil."

REKLAM Öte yandan, basın toplantısının ardından bir gazetecinin erken seçim söylemlerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özel, "Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı kararlılık halinde seçimin zamanında yapılmasını istiyor' diyor. Yani Cumhur İttifakı Erdoğan'ı aday göstermemeye karar vermiş. Devlet Bey'e sorumuz adayınız kim? Bizimki Ekrem İmamoğlu, sizin adayınız kim? Süleyman Soylu mu? Hakan Fidan mı? İbrahim Kalın mı? Ya da bu sefer aday MHP'den mi olacak? Adayınız kim diye soruyorum." ifadelerini kullandı. "ESAS OLAN HUKUKTUR" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Türkiye'de son derece önemli olayların yaşandığını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: "Maalesef siyasetimiz ahlaktan, ahlaki değerlerden büyük ölçüde koparılıyor. Bu bağlamda kim yolsuzluk yapmışsa, kim yolsuzluğa bulaşmışsa bunun peşinden gitmek, onu takip etmek ve kamu hakkını o yolsuzluk yapan kim olursa olsun sormak siyasetin bir referansıdır. Esas olan hukuktur. Ancak eğer siyasi ahlak çerçevesinde yolsuzlukla mücadele söz konusuysa bu mücadelenin hiçbir istisna gözetilmeden siyasetin her alanında yapılması lazım."