CHP Genel Başkanı Özel'den cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına tepki

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İstanbul Esenyurt'taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım töreninde konuşan Özel, Esenyurt'un 80 ilden göç alan çok önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Özel, Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığını ve sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olduğunu dile getirdi. CHP'yi "baba evi" olarak tanımlayan Özel, "Tapusu bende değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'te vardı, ne İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden bugün kim geldiyse artık yarından itibaren benim kadar CHP'lidir. Çünkü o, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İki büyük eserimden biri.' dediği CHP'yi babasının evi bilmiş, o eve gelmiş, bizimle gönül gönüle vermiştir." dedi.

REKLAM AA'nın haberine göre; Genel Başkan Özel, CHP'lilerin artık Atatürk'ün partisini Türkiye'nin iktidar partisi yapmak gibi bir hedefi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Onun zamanı gelmiştir. Şimdi burada hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğeyiz. Bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. O da kurulduğu günden beri CHP, Türkiye'nin birinci partisidir ve son seçimde olduğu gibi şimdi de iktidara yürümektedir. Bundan sonraki süreçte beraberce iktidara yürümenin sorumluluğuyla davranmak, en kıdemlimizden en yenimize kadar hepimiz iktidar namzeti bir partinin üyesi olduğumuzun bilincinde olmak, varsa ufak tefek kırgınlıkları geride bırakmak ve bugünden sonra hep birlikte etle tırnak gibi omuz omuza ilerlemek durumundayız."

Yerel seçimlerden sonra bir an bile durmadıklarını ve bundan sonra da durmayacaklarını ifade eden Özel, emekliler için Ankara'da, emekçiler için Gebze'de, atanamayan öğretmenler için Saraçhane'de, üreticiler için Rize'de çay mitinginde, Gaziantep'te fıstık mitinginde, Hayrabolu'da buğday mitinginde, Giresun'da fındık, memleketi Manisa'da da tarım mitinginde sürekli halkın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. REKLAM CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusuna değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçine çekilmeye çalışıldığımız bütün tartışmalara inat olarak, her birimize önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt'tayım. Gelecek üyelerimize de en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir çatışmanın ve erkenden bir meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu, işsizliği değil de aday kim olacak tartışmasını körüklüyor, onu konuşuyorsa, kim ki istihdam sorununu, evladının eğitimindeki sorunlarıı, bu meseleler dışında başka bir şeyi konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. 'Aday kim olacak?' Emin olun adayın kim olacağına benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzün görüşünü alıp CHP'lilerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarısınız."

CHP'nin 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktığını söyleyen Özel, "Bunun kıymetini bilmek ve bunu sürdürmek gerekiyor. 47 yıl sonra birinci parti olurken, gençlere, kadınlara alan açarak ve ölçme değerlendirmeye değer verip her şeyin doğrusunu mutlaka ölçüp biçerek yürüdük. Emin olun her adımımız ölçülerek, biçilerek, doğru olduğuna inanılarak, sahadaki sonuçlar takip edilerek atılıyor, atılmaya da devam edecek. CHP örgütü olarak bundan sonra da partimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve partimizin politikalarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının ardından CHP'ye yeni katılan üyelere rozet taktı. CHP Genel Başkanı Özel, bugünkü İstanbul programında Maltepe ve Ataşehir belediye başkanlıklarını da ziyaret etti.