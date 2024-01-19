CHP Genel Başkanı Özel: Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "On binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

On binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum.



Bu süreçte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2024