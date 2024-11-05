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        Haberler Gündem Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Batman'da baygınlık geçirdi | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Batman'da baygınlık geçirdi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Batman'da yaptığı açıklama sonrası baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:22
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı, Batman'da baygınlık geçirdi
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        İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partililer, DEM Partililer ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

        Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı.

        Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı.

        Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Batman
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