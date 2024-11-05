CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Batman'da baygınlık geçirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partililer, DEM Partililer ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

REKLAM advertisement1

Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı.

Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı.

Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.