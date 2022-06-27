CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması

Partisinin MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öztrak bir soru üzerine, "CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi ile ilgili sosyal medyaya bazı kayıtlar yansıdı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

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