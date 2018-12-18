CHP'de bugün iki kritik toplantı peş peşe yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığının resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak MYK toplantısında A Takımı ile bir araya gelecek. Parti Meclisi'ne sunulacak aday listesine son şekli verilecek. Ardından saat 13:00'te, Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapacak. CHP Lideri'nin ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağı, ancak adaylara ilişkin yorum yapmayacağı belirtiliyor. Gözler ise, toplantının basına kapalı bölümüne çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısında, birçok büyükşehir adayının açıklanması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU İLAN EDİLECEK

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun adının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin yanı sıra, Antalya'da Muhittin Böcek'in, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Bursa'da ise Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP ile İYİ Parti işbirliğinin dışında bırakılan Mersin Büyükşehir Belediyesi için ise, eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada kulislerde, toplantıda ilan edilecek aday sayısının "İstanbul adayını gölgelememek adına" beklentinin altında tutulabileceği konuşuluyor.

ANKARA VE İZMİR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara adayının ise bugün açıklanması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar, "bugün kararlaştırılması sürpriz olur" yorumunda bulunurken, aday ismi konusunda hala Mansur Yavaş isminin favori olduğu belirtiliyor. Kulislerde bir sonraki Parti Meclisi için 24 Aralık tarihinin kararlaştırılacağı, Ankara ve İzmir adaylarının da o toplantıda ilan edilebileceği belirtiliyor.