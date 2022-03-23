CHP'de Bülent Tezcan'a yeni görev

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

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