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        Haberler Gündem Politika CHP'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Zeydan Karalar belirlendi

        CHP'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Zeydan Karalar belirlendi

        CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer partisinin PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Zeydan Karalar'ın belirlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 21:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:33
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        CHP Adana adayında sürpriz yok
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        CHP PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimleri için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Zeydan Karalar belirlendi.

        CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: CHP PM toplantısında çıkan karar sonucunda Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak ilan edilen Zeydan Karalar'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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