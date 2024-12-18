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        Haberler Gündem Politika CHP'de 3 isme ihraç talebi | Son dakika haberleri

        CHP'de 3 isme ihraç talebi

        CHP, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki belediye başkan yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:53
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        CHP'de 3 isme ihraç talebi
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO’ya ait otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

        CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Muğla’nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu’ndaki SİNPAŞ GYO’ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

        3 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

        Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edildi.

        Buna göre yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay’ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği iddia edildi. Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

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