04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, 100'e yakın belediye başkan adayını daha belirlemek üzere bir araya gelecek. Toplantıda, İYİ Parti ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmen geri çekilmesi için de oylama yapılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. MYK toplantısında hem İYİ Parti ile yürütülen işbirliği süreci hem de Parti Meclisi'ne sunulacak belediye başkan adayı listesi masaya yatırılacak. Öğleden sonra gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında da 100'e yakın adayın resmen ilan edilmesi bekleniyor.
BURSA VE MERSİN AÇIKLANACAK
Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği Parti Meclisi toplantısında, gözler Bursa ve Mersin adaylarında olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi için, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığı artık kesinleşti. Mersin adayına ise MYK toplantısında karar verilecek. Eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer ile Selçuk Dereli isimlerinden birinin aday yapılması bekleniyor. CHP kaynakları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul ilçe belediyelerinin, Ocak ortasında yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısına bırakılacağını kaydetti.
AHMET AKIN'IN ADAYLIĞI RESMEN GERİ ÇEKİLECEK
CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği süreci ise olumlu ilerliyor. 21 büyükşehir belediyesine, 18 il belediyesi daha eklendi. Birkaç il ve henüz uzlaşmaya varılamayan üç ilçedeki anlaşmazlık aşılmaya çalışılıyor. CHP Parti Meclisi toplantısında, işbirliği kapsamında İYİ Parti adayının desteklenmesi kararlaştırılan Balıkesir için de yeni bir karar alınacak. Daha önce ismi açıklanan Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı resmen geri çekilecek. Toplantıda bu karar için de ayrıca bir oylama yapılacak.
CHP 530 ADAYINI AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi, toplamda 4 kez gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantılarında, aralarında, İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da bulunduğu 530 ismi açıklamıştı. Bir sonraki toplantının Ocak ayı ortasında yapılması ve o toplantı ile birlikte, CHP'nin tüm adaylarını resmen ilan etmesi bekleniyor.
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