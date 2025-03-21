CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçim ne zaman, oy sandıkları nerede, kimler oy kullanabilir, nasıl oy kullanılır?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Gerçekleşmesi beklenen ön seçim öncesinde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve diplomasının iptal edilmesi gözleri ön seçim tarihine çevirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Dayanışma Sandığı' ile parti üyesi olmayanlarda oy kullanabileceğini belirtti. Yapılan açıklama, "CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçim ne zaman, oy sandıkları nerede, kimler oy kullanabilir, nasıl oy kullanılır?" sorularını gündeme taşıdı. İşte CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçim tarihi ve sürece ilişkin tüm ayrıntılar...
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CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için bekleyiş başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklanan takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 11 Şubat’ta başlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleşmesi beklenen cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine tek aday olarak girmesi bekleniyordu. Peki, "CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçim ne zaman? Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı ön seçim oy sandıkları nerede, kimler oy kullanabilir, nasıl oy kullanılır?" İşte detaylar...
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CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SEÇİMİ NE ZAMAN?
Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandığa gidiyor.
CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi 23 Mart Pazar günü yapılacak.
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CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecekleri ön seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılması bekleniyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Parti içinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK, NASIL OY KULLANILACAK?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçime dair açıklama yaptı.
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Çiftçi paylaşımda, "23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız" dedi.