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CHP Bursa milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Bursa milletvekili adayları isimleri

CHP Bursa milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala il il CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP Bursa milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 09.04.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bursa CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP Bursa milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP Bursa milletvekili aday listesi...

  • BURSA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    BURSA-1 1 KAYIHAN PALA TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI
    BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU AVUKAT
    BURSA-1 3 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ
    BURSA-1 4 İSMET KARACA TURİZM İŞLETME
    BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
    BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ İŞ İNSANI
    BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE ÖĞRETMEN
    BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI
    BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ AVUKAT
    BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM MUHTAR
    BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
    BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN TIP DOKTORU
    BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ
    BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ İŞ İNSANI
    BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ TURİZM
    BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER ECZACI
    BURSA-2 7 ENDER TEKE ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI
    BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR MALİ MÜŞAVİR
    BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU AVUKAT
    BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA ZİRAAT MÜHENDİSİ

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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