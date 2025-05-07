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        Haberler Gündem Güncel CHP, bomba ihbarını yalanladı | Son dakika haberleri

        CHP, bomba ihbarını yalanladı

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Beyazıt Meydanı'nda bomba ihbarı yapıldı" iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:34
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        CHP, bomba ihbarını yalanladı
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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Bazı basın yayın organlarında geçen “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor. Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız." açıklamasında bulundu.

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