        CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Salman istifa etti

        CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Giriş: 16.09.2025 - 00:40 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:40
        CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

        Bundan sonra yoluna bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğini bildiren Salman, "Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur." ifadesini kullandı.

        Salman, Bayrampaşalı komşularına, hemşehrilerine her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

        "Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşehrilerimin Meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza, destek veren tüm dostlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

