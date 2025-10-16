Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Chobani 20 milyar dolarlık değere ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Chobani 20 milyar dolarlık değere ulaştı

        Hamdi Ulukaya'nın liderliğindeki Chobani 650 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu yeni kaynak, şirketin değerlemesini yaklaşık 20 milyar dolara taşıyarak, ABD'deki Twin Falls ve Rome'da bulunan yeni tesislerini finanse edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:32
        Chobani 20 milyar dolarlık değere ulaştı
        Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ve CEO’su olduğu Chobani 650 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Chobani, aldığı bu yeni yatırım ile birlikte, şirket değerlemesini yaklaşık 20 milyar dolara taşıdı.

        Chobani bu yatırımı, New York’un Rome şehrinde inşa edilecek yeni üçüncü süt ürünleri fabrikası ile Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artırımını desteklemek amacıyla kullanacak. Twin Falls'ta gerçekleştirilen ek kapasitenin, artan tüketici talebini karşılamak üzere bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

        "FİNANSMANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Bu yatırım, finansmandan çok daha fazlası — yıllardır ortaya koyduğumuz vizyonun ve emeğin bir kanıtı” dedi.

