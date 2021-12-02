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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç sorularına yanıt: Hayatımda drama istemiyorum - Magazin haberleri

Chloe Loughnan: Hayatımda drama istemiyorum

Chloe Loughnan'a üç yıl önce boşandığı ve maddi sıkıntılar yaşadığı eski eşi Serdar Ortaç soruldu. Konuyla ilgili açıklama yapmayan İrlandalı model, "Hayatımda drama istemiyorum. Dedikodu sevmiyorum" demekle yetindi

02.12.2021 - 14:40 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yollarını 2019 yılında ayıran İrlandalı model Chloe Loughnan (29), boşanmasının ardından ülkesine dönmüştü. İki yıl aranın ardından İstanbul'a gelen Loughnan, Kuruçeşme'de görüntülendi.

  • "HAYATIMDA DRAMA İSTEMİYORUM"

    Uzun zaman sonra suskunluğunu bozan Chloe Loughnan'a, zor günler geçiren eski eşinin yaşadığı maddi sıkıntılar soruldu. "Hayatımda drama istemiyorum." ifadelerini kullanan model, hakkında çıkan haberleri takip etmediğini ifade etti.

  • "DEDİKODU SEVMİYORUM"

    İrlanda'da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu belirten Loughnan, "Dedikodu sevmiyorum. Böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Şimdi hayatımı çok huzurlu yaşıyorum. Nafaka konusuna girmek istemiyorum. Ben öyle bir insan değilim." diyerek, Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı.

  • "10 SENE BANA BAKMIŞ KADINA BEDDUA ETMEM"

    Öte yandan Loughnan hakkında yaptığı eleştirilerle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, yaklaşık dört ay önce Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşmuştu.

    Ortaç, daha önce, "Şeytan görsün yüzünü" dediği eski eşi hakkındaki sorulara, "Ben Chloe'ye beddua etmedim. 10 sene bana bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Sadece 'Şeytan görsün yüzünü' dedim. Çünkü ona kızdım." diye konuşmuştu.

  • "NAFAKA VERDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

    "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor." diyen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    'Neden nafaka verdin?' diyeceksin. Verdik işte o zaman, bir aptallık! Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim.

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