"BİR EVİM VAR ONU MU İSTİYORSUN?"

"Evlendiğiniz için pişman mısınız?" sorusuna da cevap veren Ortaç, "Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.