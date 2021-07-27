CHLOE'DEN SERDAR'A YANIT: ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR!

Chloe Loughnan, eski eşinin bu açıklamalarının ardından suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Loughan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım ama unutmayın; her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız." şeklinde konuştı.

İrlandalı model, sözlerini ise, "Allah her şeyi görür!" ifadeleriyle noktaladı.