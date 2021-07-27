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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a yanıt: Allah her şeyi görür! - Magazin haberleri

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a yanıt: Allah her şeyi görür!

Chloe Loughnan, 2019 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Serdar Ortaç'ın, "Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları!" sözlerinin ardından suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapan İrlandalı model, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım ama unutmayın; her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür!" dedi

27.07.2021 - 09:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz günlerde Şile'de sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. 51 yaşındaki şarkıcı, eski eşine 700 bin TL nafaka ödediğini, Loughnan'ın buna rağmen kendisine dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirmişti. 

  • "HALA NAFAKA ÖDÜYORUM"

    "Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor." diyen Serdar Ortaç, "Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları!" ifadelerini kullanmıştı.

  • CHLOE'DEN SERDAR'A YANIT: ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR!

    Chloe Loughnan, eski eşinin bu açıklamalarının ardından suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Loughan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım ama unutmayın; her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız." şeklinde konuştı.

    İrlandalı model, sözlerini ise, "Allah her şeyi görür!" ifadeleriyle noktaladı. 

  • "EVLİLİK ORTADAN KALKACAK"

    Erkeklerin evlenip, boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50, belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak." demişti. 

    "ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ!"

    Serdar Ortaç, gazetecilerin, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna ise, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim." şeklinde cevap vermişti. 

  • "KENDİSİNDEN HİÇ BEKLEMEZDİM"

    Geçtiğimiz günlerde ise borçlarının bittiğini söyleyen Ortaç, "Şu an sadece Chloe'nin açtığı dava var. Kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak? Bence yapmaması gerekirdi." diyerek, eski eşine sitem etmişti.

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