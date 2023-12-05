Cher: Milyonlar kaybettim

"O KADAR APTALDIM Kİ..."



Cher, BBC Radyo 2'nin bir programında 23 ülkede liste başı olan şarkı hakkında, "Hayal bile edemezsiniz... Yaklaşık 30 kişinin adı yazıldı şarkıya. Bunu ben yazdım ve o kadar aptaldım ki... Yazarlık hakkı bile istemedim" şeklinde konuştu.