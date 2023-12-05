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        Haberler Dünyadan Cher: Milyonlar kaybettim - Magazin haberleri

        Cher: Milyonlar kaybettim

        Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Cher, müzik kariyerindeki en büyük pişmanlığının meşhur 'Believe' adlı şarkısıyla ilgili olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 08:13 Güncelleme: 05.12.2023 - 08:35
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          1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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          'Mirror'a konuşan Cher, ünlü 'Believe' adlı şarkısından yazarlık hakkı alamayınca kazanacağı paradan olduğunu yıllar sonra itiraf etti.

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          EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

          77 yaşındaki Cher, en büyük pişmanlığının en ünlü şarkılarından biri olan 'Believe' için, 1998'de söz yazarlığı katkısının tanınmasını isteyemeyecek kadar aptal olması olduğunu dile getirdi.

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          "O KADAR APTALDIM Kİ..."

          Cher, BBC Radyo 2'nin bir programında 23 ülkede liste başı olan şarkı hakkında, "Hayal bile edemezsiniz... Yaklaşık 30 kişinin adı yazıldı şarkıya. Bunu ben yazdım ve o kadar aptaldım ki... Yazarlık hakkı bile istemedim" şeklinde konuştu.

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          "MİLYONLAR KAYBETTİM"

          Cher, "Çok para kazanabilirdim..." ifadeleriyle 'Believe'den milyonlar kaybettiğini belirtti.

          Fotoğraflar: Reuters, AP

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