Cher: Milyonlar kaybettim
Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Cher, müzik kariyerindeki en büyük pişmanlığının meşhur 'Believe' adlı şarkısıyla ilgili olduğunu belirtti
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1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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'Mirror'a konuşan Cher, ünlü 'Believe' adlı şarkısından yazarlık hakkı alamayınca kazanacağı paradan olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
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EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
77 yaşındaki Cher, en büyük pişmanlığının en ünlü şarkılarından biri olan 'Believe' için, 1998'de söz yazarlığı katkısının tanınmasını isteyemeyecek kadar aptal olması olduğunu dile getirdi.
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"O KADAR APTALDIM Kİ..."
Cher, BBC Radyo 2'nin bir programında 23 ülkede liste başı olan şarkı hakkında, "Hayal bile edemezsiniz... Yaklaşık 30 kişinin adı yazıldı şarkıya. Bunu ben yazdım ve o kadar aptaldım ki... Yazarlık hakkı bile istemedim" şeklinde konuştu.
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"MİLYONLAR KAYBETTİM"
Cher, "Çok para kazanabilirdim..." ifadeleriyle 'Believe'den milyonlar kaybettiğini belirtti.
Fotoğraflar: Reuters, AP